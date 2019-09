TRENDUMFRAGE/DAX zum Xetra-Schluss 0,1 Prozent höher gesehen

Der Finanzmarkt hatte in den vergangenen Monaten mit starken Turbulenzen zu kämpfen.

Heute im Fokus

DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas tiefer -- Brexit: Johnson will Neuwahlen bei Abstimmungsniederlage -- China kündigt Zölle für USA und EU an -- Bayer, Varta im Fokus

S&P erhöht Ausblick für alstria office auf positiv. Travel24.com: Kapitalerhöhung und strategische Schritte für die Zukunft. Deutsche Börse kommt für Unibail in Euro-Stoxx-50. IBM im ersten Halbjahr Top-Berater der Bundesregierung. HOCHTIEF platziert Anleihe in dreistelligem Millionenbereich in zwei Tranchen.