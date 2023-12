TRENDUMFRAGE/DAX zum Xetra-Schluss 0,2 Prozent tiefer erwartet

Heute im Fokus

Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. EU-Einigung: Verschärfte Regulierung für künstliche Intelligenz geplant. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne. Benkos SIGNA stellt weitere Insolvenzanträge in Aussicht. O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz.