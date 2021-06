TRENDUMFRAGE/DAX zum Xetra-Schluss unverändert erwartet

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Musk-Tweet setzt erneut Bitcoin unter Druck -- SPAC von Ackman steigt bei UMG ein - Tesla, DWS, Slack im Fokus

Russland verzichtet teilweise auf Reserven in US-Dollar. Kartellamt schaut Google auch bei Nachrichtenangebot Google News Showcase auf die Finger. HOCHTIEF-Aktie bleibt nach Abstufung angezählt. OSRAM verkauft DS-Sparte in Nordamerika an Acuity Brands. Krebsmittel Lutathera: Novartis meldet ermutigende Studienergebnisse.