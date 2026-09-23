Allianz-Aktie nach Rekordhoch weiter unter Druck: Gesunder Rücksetzer oder Beginn einer Korrektur?

Trendwende?

23.09.26 12:25 Uhr

Nach dem Rekordhoch steckt die Allianz-Aktie in einer Konsolidierungsphase. Anleger fragen sich, ob es sich um einen gesunden Rücksetzer oder den Anfang einer Korrektur handelt.

• Analysten wie Barclays sind skeptisch und setzen Kursziele deutlich unter das aktuelle Niveau, während die fundamentale Lage solide bleibt und die nächsten Quartalszahlen für Impulse sorgen könnten.

• Die Allianz-Aktie ist nach einem Rekordhoch unter die 50-Tage-Linie gefallen und zeigt kurzfristige Schwäche, der langfristige Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt, solange sie über der 200-Tage-Linie bei 395,33 Euro bleibt.

Allianz-Aktie ist nach Rekordhoch unter die 50-Tage-Linie gerutscht

Operativ liefert der Versicherer Rekordwerte und bestätigt Jahresziel

Barclays-Analyst nach Rekordlauf skeptisch

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Seit ihrem Rekordhoch bei 454,60 Euro von Anfang September hat sich die Allianz-Aktie um über sechs Prozent ermäßigt und ist zuletzt gar unter die viel beachtete 50-Tage-Linie gerutscht. Dabei bleibt es auch am Mittwoch, denn das Papier gibt via XETRA zeitweise um weitere 1,37 Prozent auf 424,30 Euro nach. Damit steht eine Frage im Raum, die für Anleger in den kommenden Wochen entscheidend wird: Legt die Aktie nach einer starken Rally nur eine Verschnaufpause ein, oder beginnt gerade eine längere Korrektur?

Ölpreis und Zinssorgen belasten den Versicherer

Ausgelöst wurde der Rücksetzer weniger von Neuigkeiten aus dem Konzern als vom Umfeld. Steigende Ölpreise und die Erwartung einer länger restriktiven US-Geldpolitik drücken auf die Stimmung.

Die Skepsis hatte sich allerdings schon zuvor aufgebaut. Die britische Bank Barclays stufte die Aktie nur einen Tag nach dem aktuellen Höchststand mit „Underweight“ und einem Kursziel von 353 Euro ein. Analystin Claudia Gaspari argumentierte, die positiven Überraschungen der Branche im ersten Halbjahr hätten qualitativ nicht überzeugt, niedrigere Großschäden und günstige Marktbewertungen überdeckten schwächere Grundtrends. Anfang September warnte zudem die Münchener Rück vor steigenden Schäden durch mittelgroße Naturereignisse wie Hagel, Waldbrände und Hitze.

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Allianz-Aktie angeschlagen, der große Trend hält

Wie ernst das Verkaufssignal von Barclays zu nehmen ist, zeigt erst der Blick auf die längerfristigen Linien. Anfang September notierte die Aktie noch klar über ihrer 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie, der Aufwärtstrend galt als intakt. Mit dem Rutsch unter den kurzfristigen Durchschnitt hat dieses Bild Kratzer bekommen, gebrochen ist es allerdings nicht. Solange sich die Aktie über der 200-Tage-Linie bei 395,33 Euro hält, dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend bestehen bleiben. Vom Rekordhoch trennen das Papier etwas mehr als sechs Prozent. Ein Abstand im einstelligen Prozentbereich spricht eher für eine Konsolidierung als für einen Trendbruch. Ob es dabei bleibt, hängt vor allem davon ab, ob das operative Geschäft die Rally weiter rechtfertigt.

Allianz liefert operativ Rekordwerte

Genau hier spricht wenig für eine längere Korrektur. Wie aus der jüngsten Quartalsmitteilung vom 7. August hervorgeht, steigerte die Allianz das operative Ergebnis im zweiten Quartal um 10,6 Prozent auf den Rekordwert von 4,87 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: 4,41 Milliarden Euro). Im ersten Halbjahr kletterte der operative Gewinn um 8,6 Prozent auf 9,39 Milliarden Euro, der bereinigte Überschuss der Anteilseigner zog um 15,5 Prozent auf 6,39 Milliarden Euro an. Die Solvency-II-Quote verbesserte sich bis Ende Juni auf 225 Prozent, nach 218 Prozent zum Jahresende 2025. Das Jahresziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis, plus oder minus eine Milliarde, steht. Vom Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro waren bis Ende Juni rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt.

Ganz ohne Haken ist das Zahlenwerk allerdings nicht. Die Combined Ratio im Schaden- und Unfallgeschäft lag im zweiten Quartal bei 91,9 Prozent und damit etwas höher als ein Jahr zuvor mit 91,2 Prozent. Für das Halbjahr steht mit 91,4 Prozent zwar ein Wert unter dem Zielkorridor von 92 bis 93 Prozent. Die leichte Verschlechterung im Quartal zeigt aber, dass die Skeptiker ihre Argumente nicht aus der Luft greifen.

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Das sollten Anleger jetzt beachten

Für Anleger zeichnet sich damit ein gemischtes Bild ab: Fundamental liefert die Allianz solide Zahlen, eine stabile Kapitalausstattung und über den Aktienrückkauf zusätzliche Unterstützung. Charttechnisch ist der kurzfristige Schwung zwar vorerst verloren, der langfristige Trend aber intakt. Als wichtige Marken gelten nun die 50-Tage-Linie bei rund 438,50 Euro, deren Rückeroberung die Lage entspannen würde, und die 200-Tage-Linie bei 395,33 Euro als entscheidende Unterstützung. Das Barclays-Kursziel von 353 Euro liegt deutlich darunter und zeigt, wie weit die Einschätzungen auseinandergehen. Wer investiert ist, sollte vor allem die Entwicklung der Combined Ratio und die Schadenlast im Blick behalten. Neue Impulse dürfte spätestens die nächste Quartalsmitteilung liefern.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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