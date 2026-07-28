Trendwende

Kering-Aktie mit Kurssprung: Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie beflügeln

29.07.26 10:20 Uhr

Eine besser als erwartete Entwicklung der Marke Gucci sowie eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC haben am Mittwoch der Kering-Aktie kräftig Anschub gegeben.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Kering 276.60 EUR -2.10 EUR -0.75 % Charts | News | Analysen Aktie kaufen

Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um 12 Prozent auf 280 Euro hoch. Der Jahresverlust verringerte sich somit auf rund 7 Prozent. Werbung Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass endlich die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist. Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche in Höhe von etwas mehr als 3 Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um 2 Prozent. ck/zb PARIS (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com