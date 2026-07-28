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Trendwende

Kering-Aktie mit Kurssprung: Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie beflügeln

Kering-Aktie mit Kurssprung: Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie beflügeln

Eine besser als erwartete Entwicklung der Marke Gucci sowie eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC haben am Mittwoch der Kering-Aktie kräftig Anschub gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kering
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Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um 12 Prozent auf 280 Euro hoch. Der Jahresverlust verringerte sich somit auf rund 7 Prozent.

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Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass endlich die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist.

Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche in Höhe von etwas mehr als 3 Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um 2 Prozent.

ck/zb

PARIS (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)