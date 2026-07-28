Kering-Aktie mit Kurssprung: Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie beflügeln
Eine besser als erwartete Entwicklung der Marke Gucci sowie eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC haben am Mittwoch der Kering-Aktie kräftig Anschub gegeben.
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Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um 12 Prozent auf 280 Euro hoch. Der Jahresverlust verringerte sich somit auf rund 7 Prozent.
Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass endlich die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist.
Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche in Höhe von etwas mehr als 3 Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um 2 Prozent.
ck/zb
PARIS (dpa-AFX Broker)
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Kering Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Kering Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)