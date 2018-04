PSA sieht sich mit Plänen für Trendwende bei Opel auf Kurs

Das strategischen Vorhaben "Push to Pass" und die Pläne für Opel sowie die neue britische Tochter Vauxhall entwickelten sich wie vorgesehen, um "diese starke Leistung zu einer soliden Basis für die Zukunft zu machen", erklärte Peugeot SA -Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon am Dienstag bei Vorlage der Umsatzzahlen vom ersten Quartal. In diesem Zeitraum hatten die im vergangenen Jahr übernommenen Töchter Opel und Vauxhall maßgeblich zu einem Umsatzplus von 42 Prozent auf knapp 18,2 Milliarden Euro beigetragen.

Frankfurt (Reuters)

