Knorr-Bremse-Aktie: Geschäft mit Klimasystemen für Züge wird verkauft
Knorr-Bremse trennt sich von seinem Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen für Züge.
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Wie der Konzern mitteilte, verkauft er den Geschäftsbereich namens Merak an OpenGate Capital. Einen Verkaufspreis nannte Knorr-Bremse nicht. Merak mit rund 1.500 Mitarbeitern wird dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 360 Millionen Euro erzielen.
Knorr-Bremse geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit des Konzerns auswirkt. Der Abschluss wird zum Jahresende erwartet.
Der Konzern schärfe mit dem Verkauf im Rahmen seines Strategieprogramms Boost das Portfolio und fokussiere sich auf technologische Kernkompetenzen und profitables Wachstum, so Knorr-Bremse. --
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
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Knorr-Bremse Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.