DAX 25.425 -0,2%ESt50 6.258 -0,5%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,5%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.440 +0,7%Euro 1,1397 +0,0%Öl 87,0 +3,5%Gold 4.038 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Trennung

Knorr-Bremse-Aktie wenig bewegt: Geschäft mit Klimasystemen für Züge wird verkauft

Knorr-Bremse-Aktie wenig bewegt: Geschäft mit Klimasystemen für Züge wird verkauft

Knorr-Bremse trennt sich von seinem Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen für Züge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
107.40 EUR -0.20 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, verkauft er den Geschäftsbereich namens Merak an OpenGate Capital. Einen Verkaufspreis nannte Knorr-Bremse nicht. Merak mit rund 1.500 Mitarbeitern wird dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 360 Millionen Euro erzielen.

Werbung

Knorr-Bremse geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit des Konzerns auswirkt. Der Abschluss wird zum Jahresende erwartet.

Der Konzern schärfe mit dem Verkauf im Rahmen seines Strategieprogramms Boost das Portfolio und fokussiere sich auf technologische Kernkompetenzen und profitables Wachstum, so Knorr-Bremse.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,09 Prozent höher bei 107,60 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News

Werbung

Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
07.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.