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Trennung von Labordiagnostik

Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Vorsichtiger Ausblick, Restrukturierung und Namensänderung

Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Vorsichtiger Ausblick, Restrukturierung und Namensänderung

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers gibt einen zurückhaltenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.

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Aktien
Siemens Healthineers AG
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So dürfte das vergleichbare Umsatzwachstum 2026/27 (per Ende September) bei vier bis fünf Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatten mit 5,5 Prozent Plus gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie geht der Konzern von 2,20 bis 2,40 Euro aus, was unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro liegt. Analysten haben hier 2,37 Euro auf dem Zettel.

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Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,42 Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.

Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.

Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen.

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Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heißen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.

Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen.

Nach Trennung vom Mutterkonzern: Healthineers streicht Siemens aus seinem Namen

Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens will sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers umbenennen. Künftig werden die Erlangener auf den Traditionsnamen Siemens verzichten und sich nur noch Healthineers nennen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Dabei soll es eine Übergangsfrist von drei Jahren geben.

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Siemens hatte angekündigt, sich von der Mehrheit an seiner Tochter trennen zu wollen. Dies soll im Rahmen einer Abspaltung geschehen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Weitere Details hatte Siemens für die Jahreszahlen in der kommenden Woche angekündigt. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten dies schon länger gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften des Konzerns keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet.

Neue Struktur: Siemens Healthineers legt Restrukturierungsprogramm auf

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bringt ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf den Weg. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens sowie der Trennung von der Labordiagnostik. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit.

So sieht sich Healthineers durch die Entflechtung vom Siemens-Konzern höheren Kosten ausgesetzt. Auch die Abspaltung der Labordiagnostik sowie die teilweise Einstellung des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst höhere Ausgaben. Insgesamt führt dies den Angaben zufolge allein zu jährlichen Belastungen von rund 300 Millionen Euro, die das Unternehmen mit dem Programm angehen will. Zudem passt das Unternehmen seine Strukturen an die neuen Gegebenheiten an. Die künftige Aufstellung soll schlanker werden.

Die Siemens Healthineers-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,82 Prozent tiefer bei 44,48 Euro.

ERLANGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Siemens AG

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.

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