Trent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Trent präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,07 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 48,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,51 INR sowie einem Umsatz von 57,94 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion Finanzen.net
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