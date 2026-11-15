TRex Bio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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TRex Bio lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,27 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,270 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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