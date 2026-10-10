Trident Acquisitions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trident Acquisitions hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,650 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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