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Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt

21.04.26 14:38 Uhr

CINCINNATI (dpa-AFX) - Für den US-Triebwerksbauer GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) hat das Jahr 2026 trotz des Iran-Kriegs überraschend gut begonnen. Die Aufträge, der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn zogen im ersten Quartal deutlich an, wie das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Larry Culp jetzt das obere Ende seiner bisherigen Zielspannen an. Anleger am Finanzmarkt reagierten positiv auf die Neuigkeiten, denn das Unternehmen schnitt besser ab als von Analysten erwartet.

Im vorbörslichen US-Handel legte die GE-Aktie um gut drei Prozent zu. GE Aerospace entwickelt und baut zusammen mit dem französischen Hersteller SAFRAN Triebwerke für die Mittelstreckenjets Boeing 737 Max und Airbus (Airbus SE) A320neo. Zusammen mit dem deutschen Partner MTU (MTU Aero Engines) ist der Konzern zudem bei den Boeing-Großraumjets 787 und 777 sowie dessen Neuauflage 777X im Geschäft.

Im ersten Quartal erzielte GE einen Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar, ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss sank jedoch um zwei Prozent auf rund 2,2 Milliarden Dollar.

Für das laufende Jahr erwartet GE-Chef Culp jetzt einen bereinigten operativen Gewinn in Richtung des oberen Endes der Spanne von 9,85 bis 10,25 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls zum oberen Ende der Bandbreite von 7,10 bis 7,40 Dollar tendieren. Die Prognose basiert unter anderem auf der Annahme, dass der Ölpreis bis ins dritte Quartal hinein hoch bleibt und zum Jahresende hin wieder sinkt. Auch könne Kerosin vorübergehend schwieriger zu bekommen sein, hieß es./stw/tav/nas

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