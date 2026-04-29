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Triebwerksbauer MTU sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

30.04.26 08:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat trotz schwacher Auslieferungen von Airbus (Airbus SE) und des schwachen US-Dollar im ersten Quartal zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (ber Ebit) wuchs ebenso stark auf 320 Millionen Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg.

"Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern", sagte Finanzchefin Katja Garcia Vila. Im ersten Quartal habe sich der Krieg auf die MTU-Zahlen noch nicht ausgewirkt. Allerdings zehrte der Wertverlust des US-Dollar am Erlös, weil Passagier- und Frachtjets weltweit in Dollar gehandelt werden. Der Nettogewinn des Konzerns ging zudem um elf Prozent auf 200 Millionen Euro zurück.

Für das Gesamtjahr rechnet die MTU-Spitze weiterhin mit einem Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro liegen und damit mindestens so hoch wie im Vorjahr./stw/jha/

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Analysen zu MTU Aero Engines AG

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27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.04.2026MTU Aero Engines SellUBS AG
22.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
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27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
22.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
13.04.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13.04.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.04.2026MTU Aero Engines SellUBS AG
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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