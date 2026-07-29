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Triebwerkswartung verschafft MTU überraschend viel Schub

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MTU Aero Engines AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) hat dank eines brummenden Wartungsgeschäfts im zweiten Quartal stärker zugelegt als gedacht. Obwohl das Geschäft mit neuen Triebwerken auch wegen Währungseffekten zurückging, wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 17 Prozent auf gut 2,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) kletterte um vier Prozent auf 372 Millionen Euro, während Analysten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet hatten. Vorstandschef Johannes Bussmann sieht den Triebwerksbauer damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen für Umsatz und operativen Gewinn und hob seine Prognose für den freien Barmittelzufluss etwas an./stw/zb

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
15.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research