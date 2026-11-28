Trigon Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Trigon Metals hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trigon Metals ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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