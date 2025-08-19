Trilaterales Treffen für Macron essenziell

WASHINGTON (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält ein Dreier-Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die Idee eines trilateralen Treffens ist sehr wichtig, denn es ist der einzige Weg, das zu lösen", sagte Macron bei einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weißen Haus. Es brauche einen robusten und langanhaltenden Frieden.

Der US-Präsident verfolgt den Plan, Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Macron sagte, er glaube, dass in der Folge vermutlich auch ein Vierer-Treffen nötig sei. "Denn wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, reden wir über die ganze Sicherheit des europäischen Kontinents." Wer genau an einem solchen Gespräch beteiligt sein sollte, führte Macron nicht aus./rbo/DP/he