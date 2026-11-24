Triller Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Triller Group hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Triller Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,99 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 4,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triller Group 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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