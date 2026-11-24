Umsatzseitig standen 4,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triller Group 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Triller Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,99 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Triller Group hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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