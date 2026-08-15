Triller Group präsentierte Quartalsergebnisse
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Triller Group veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triller Group -3,000 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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