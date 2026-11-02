Trina Solar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

02.11.26 06:35 Uhr

Trina Solar lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trina Solar -0,610 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Trina Solar mit einem Umsatz von insgesamt 15,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,45 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net