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Trinity Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

18.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Trinity Biotech PLC (spons. ADRs)
0,58 USD 0,01 USD 1,74%
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Trinity Biotech hat am 16.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trinity Biotech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,8 Millionen USD im Vergleich zu 7,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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