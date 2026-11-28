Trinity Silver zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Trinity Silver hat am 26.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trinity Silver ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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