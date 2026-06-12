Trio Petroleum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Trio Petroleum hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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