Trio Petroleum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

11.09.26 06:35 Uhr

Trio Petroleum äußerte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trio Petroleum ein Ergebnis je Aktie von -1,530 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trio Petroleum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net