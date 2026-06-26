Trip Com Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Trip Com Group gab am 25.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trip Com Group 0,840 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Trip Com Group 2,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Trip Com Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trip Com Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trip Com Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent