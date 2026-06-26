Trip Com Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trip Com Group gab am 25.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trip Com Group 0,840 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Trip Com Group 2,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net