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Trip Com Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Trip Com Group Ltd UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-50 Sh
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Trip Com Group hat am 16.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Trip Com Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SGD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,95 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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