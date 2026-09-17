Trip Com Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

17.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 2,95 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,67 Milliarden SGD umgesetzt.

Trip Com Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SGD je Aktie gewesen.

Trip Com Group hat am 16.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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