Trip Com Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Auf der Umsatzseite standen 2,99 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Milliarden SGD umgesetzt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 SGD erwirtschaftet worden.

Trip Com Group hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trip Com Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trip Com Group

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung