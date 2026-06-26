Trip Com Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Trip Com Group hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 SGD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,99 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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