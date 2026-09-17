Trip Com Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Trip Com Group veröffentlichte am 16.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Trip Com Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,48 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,52 HKD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trip Com Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,03 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 16,02 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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