TRIPLEIZE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

16.10.26 06:35 Uhr

TRIPLEIZE hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRIPLEIZE ein EPS von -1,770 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRIPLEIZE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,99 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TRIPLEIZE -41,300 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,72 Milliarden JPY, während im Vorjahr 5,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net