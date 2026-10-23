Trishakti Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Trishakti Industries hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 3,13 INR gegenüber 0,980 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 155,7 Millionen INR gegenüber 66,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trishakti Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trishakti Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen