Trittin: Baerbock und Habeck geeignete Kanzlerkandidaten

BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Vorsitzende der Grünen, Jürgen Trittin, hält sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck für geeignete Kanzlerkandidaten. "Wir haben den Luxus einer guten Auswahl und wir können mit beiden Ergebnissen gut leben", sagte der ehemalige Umweltminister Trittin am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Grünen-Bundesvorstand will am späten Vormittag vorschlagen, wer von den beiden Parteichefs die Kanzlerkandidatur übernehmen wird. Die endgültige Entscheidung fällt auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni, wo die Zustimmung zu der Personalie aber als sicher gilt - egal wer nominiert wird. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellen die Grünen einen Kanzlerkandidaten auf.

Zu Kritik an Baerbock, dass sie weder im Bund noch auf Landesebene Regierungserfahrung habe, sagte Trittin: "Ich habe in meiner politischen Geschichte eigene Erfahrungen gemacht, mit einer Regierungserfahrung, um dann festzustellen, dass man im Amt des Bundesministers gehörig dazulernen muss".

Dabei habe die Basis der Partei aber kein Mitspracherecht. "Basisdemokratie muss Fragen entscheiden, wo es eine Konkurrenz, einen Widerspruch gibt", so Trittin. Diese Konkurrenz gebe es zwischen den beiden Anwärtern nicht./wpe/DP/jha