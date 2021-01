Trittin: Schwarz-grüne Regierung nur bei Kehrtwende in Klimapolitik

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat eine zentrale Bedingung für eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl im Herbst genannt. "Es wird keine Regierung der Grünen mit wem auch immer geben ohne eine wirkliche Kehrtwende in der Klimapolitik", sagte Trittin im Interview mit dem Stern. Das müsse auch der neue CDU-Chef Armin Laschet wissen.

Der Machtkampf in der Union werde "erst gelöst sein, wenn Markus Söder und Armin Laschet klären, wer Kanzlerkandidat wird", so der frühere Bundesumweltminister. Insgeheim hoffe Söder auf einen deutlichen Sieg des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg im März. Für diesen Fall wird erwartet, dass dann auch in der CDU der Ruf nach einer Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs lauter wird.

Die Grünen seien inzwischen "zum Hort der Stabilität" im deutschen Parteiensystem geworden, so Trittin weiter. In allen anderen Parteien seien wichtige machtpolitische und strategische Fragen ungelöst. Nicht so bei den Grünen. "Ohne arrogant wirken zu wollen", so Trittin. "Zurzeit sehe ich nur eine Partei, die wirklich regierungsfähig ist: Das sind wir."

