Triumph Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Triumph Gold hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triumph Gold -0,010 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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