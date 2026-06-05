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Troilus Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

06.06.26 06:35 Uhr
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Troilus Mining hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Troilus Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.net

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