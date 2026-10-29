Troilus Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Troilus Mining hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,160 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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