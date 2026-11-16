Trondelag Sparebank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trondelag Sparebank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,5 Millionen NOK im Vergleich zu 178,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde auf 0,15 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trondelag Sparebank Registered 1,31 NOK je Aktie verdient.

Trondelag Sparebank Registered präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trondelag Sparebank Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trondelag Sparebank Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung