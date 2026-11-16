Trondelag Sparebank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Trondelag Sparebank Registered präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,15 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trondelag Sparebank Registered 1,31 NOK je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trondelag Sparebank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,5 Millionen NOK im Vergleich zu 178,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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