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Trotz aktueller Krise

VW-Aktie freundlich: Konzernchef Blume peilt für 2030 Rekordrendite an

VW-Aktie freundlich: Konzernchef Blume peilt für 2030 Rekordrendite an

Trotz der derzeitigen Krise setzt Volkswagen-Chef Oliver Blume dem Autokonzern große Ziele: Bis 2030 peilt er eine Rendite an, die VW noch nie erreicht hat.

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"Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte Blume der "Bild"-Zeitung. "Das haben wir noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns erreicht", fügte er bezogen auf die Rendite hinzu.

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Die Zahl neun Millionen entspricht ziemlich genau der Zahl des vergangenen Jahres, in dem weltweit 8,98 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Die operative Rendite lag 2025 bei 2,8 Prozent. In diesem Jahr sollen nach jüngster Prognose vom Umsatz höchstens noch ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben.

Zugleich verteidigte Blume in dem Interview den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern: "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte "in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern".

China sei "noch kein verlorener Markt", sagte Blume. VW produziere dort inzwischen zu chinesischen Kosten. Insgesamt sei der Automarkt in China aber in diesem Jahr um 20 Prozent eingebrochen. Und die Preise seien innerhalb von zwei Jahren um 15 Prozent gefallen.

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Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 67,58 Euro.

/brd/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

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05.11.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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