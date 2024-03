Trotz Brandanschlag

Der US-Elektroautobauer Tesla plant einem Medienbericht zufolge die Produktion des Semi Trucks im Werk Grünheide bei Berlin.

"Ich denke es macht Sinn, den Semi-Lastwagen auch in Europa in der Giga Berlin zu produzieren", zitierte das "Handelsblatt" Tesla-Chef Elon Musk aus einer Ansprache an die Belegschaft am Mittwoch bei einem Besuch des Werks nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung. Zudem bekräftigte Musk der Zeitung zufolge, dass die Produktion eines Massenmodells - auch als Model 2 geläufig - "definitiv langfristig nach Berlin kommt". Den Tesla Semi stellte Musk 2017 vor. Der elektrische Sattelschlepper wird derzeit in Nevada entwickelt und in kleiner Stückzahl gebaut. Ende 2024 soll die Produktion hochgefahren werden.

Die an der NASDAQ gelistete Tesla-Aktie gewinnt zeitweise 0,62 Prozent auf 170,53 US-Dollar.

Berlin (Reuters)