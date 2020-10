Mit der Übernahme eines Forschungsbereichs auf dem Gebiet kleinmolekularer Wirkstoffe von der Bayer AG startete die Neu-Ulmer Nuvisan-Gruppe zum 1. Juli 2020 mit der neuen Tochter âEURzInnovation Center Berlin' durch. Dank der Unterstützung des Neu Ulmer IT-Hauses s.i.g. mbH konnten die mehr als 400 Beschäftigten in kürzester Zeit mit neuen IT-Arbeitsplätzen ausgerüstet werden. âEURzDie Herausforderung: Wegen Corona sollten sämtliche Mitarbeiter Notebooks erhalten. Die waren aber wegen der Krise besonders nachgefragt und kaum zu bekommen', schildert Volker Maier, IT-Leiter der Nuvisan GmbH, die Ausgangslage. Dennoch gelang es s.i.g. nicht nur, die geforderten Lenovo-Notebooks inklusive den dazugehörigen Docking-Stations, Tastaturen, Mäusen und Monitoren zu beschaffen. Dazu kamen weitere 330 Notebooks für das Stammhaus in Neu-Ulm sowie als Reserve für das künftige Wachstum in Berlin. Rechtzeitig zum Start der neuen Tochter wurden auch alle notwendigen Software-Programme installiert. âEURzWir statteten dazu drei Musterrechner mit so genannten âEURsImages` aus. Danach haben die Kollegen von s.i.g. übernommen und innerhalb von nur vier Tagen alle Notebooks so eingerichtet, dass die neuen Kollegen in Berlin nach dem Einschalten sofort arbeitsfähig waren', erzählt Volker Maier. In den kommenden Monaten soll die IT-Infrastruktur am neuen Standort in Berlin weiter ausgebaut werden. Auch hier will Nuvisan erneut mit s.i.g. zusammenarbeiten. âEURzs.i.g. hat in dieser Situation das eigentlich Unmögliche möglich gemacht. Ich würde deswegen bei einer solchen Herausforderung wieder mit s.i.g. zusammenarbeiten wollen', erklärt Volker Maier.

In Berlin arbeitet Nuvisan künftig im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eng mit der Bayer AG zusammen. Neben dem Team, das von Bayer in das neue Nuvisan Innovation Center Berlin wechselte, stellte Nuvisan schon zum Start weitere 50 Mitarbeiter ein. Bei der Forschungseinheit in Berlin mit rund 400 Arbeitsplätzen handelt es sich um eine voll funktionsfähige Mannschaft, das auf die Erforschung kleinmolekularer Wirkstoffe spezialisiert ist. Das Forschungszentrum verfügt über Fähigkeiten und Kapazitäten, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Wirkstoffforschung erstrecken, einschließlich Leitstruktur-Entwicklung, Medizinischer Chemie, Pharmakologie, Wirkstoffmetabolismus und Pharmakokinetik, Toxikologie und Tiermanagement.

Über s.i.g. IT mit IQ

s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Colla-boration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 mit knapp 100 Mitarbeitern rund 26 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee âEURzPlay Business Safe' steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor.

Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

