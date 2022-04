KION-Aktie legt vorbörslich zu: KION im ersten Quartal mit Gewinneinbruch

Deutlich höhere Beschaffungskosten und Störungen in den weltweiten Lieferketten belasteten die Profitabilität. Die angespannte Situation habe sich mit dem Krieg in der Ukraine nochmals verschärft, und hinzu kamen erneute Corona-Lockdowns, insbesondere in Asien. Die Prognose hatte die KION GROUP AG deshalb bereits kassiert, will aber im Jahresverlauf eine neue Prognose geben.

Im Zeitraum Januar bis März legte der Auftragseingang um 10,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Der Konzern war bereits mit einem gut gefüllten Auftragspolster aus 2021 in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das führte zu einem Umsatzanstieg im Vorjahresvergleich um 15,1 Prozent auf 2,734 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich dagegen um 20,8 Prozent auf 170,3 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge ging damit auf 6,2 Prozent von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum zurück.

Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 80,2 Millionen Euro, das waren 41,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal mit 137 Millionen Euro. Darin enthalten waren Sondereffekte aus dem Russlandgeschäft nach Steuern von insgesamt 29,2 Millionen Euro.

Der Konzern geht davon aus, dass die grundlegenden Treiber für die Intralogistik-Industrie nach wie vor intakt sind, warnte jedoch erneut vor den erheblichen Unsicherheiten mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres.

KION steigen nach Zahlen und ziehen Jungheinrich mit

Die seit Jahresbeginn stark unter Druck stehenden Aktien von KION haben sich am Donnerstag auf niedrigem Niveau erholt. Auf Tradegate gewannen sie nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen zeitweise 4,5 Prozent auf knapp 57 Euro. Zuvor waren sie in diesem Börsenjahr um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Jungheinrich verteuerten sich am Morgen um 2,4 Prozent auf 24 Euro.

Die in der Schwächephase gesenkten Markterwartungen habe der Logistikdienstleister KION nun übertroffen, schrieb Analyst Akash Gupta von JPMorgan. So habe das bereinigte Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 13 Prozent überboten. Profitiert habe KION bei den Aufträgen und den Ergebnissen vom Staplergeschäft (ITS), während das Geschäft mit den Lieferketten (SCS) die Erwartungen verfehlt habe.

Alles in allem sei das erste Quartal "nicht so schlecht wie befürchtet" verlaufen, resümierte der Experte. Ohne einen neuen Ausblick des Unternehmens auf das laufende Jahr seien die Auswirkungen der Quartalszahlen auf die Markterwartungen nur schwer einzuschätzen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: KION GROUP