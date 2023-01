McDonald's-Aktie sinkt vorbörslich: McDonald's mit deutlicher Gewinnsteigerung

Im vierten Quartal nahmen die flächenbereinigten Verkäufe weltweit im Jahresvergleich um 12,6 Prozent zu, wie der Burger-King-Rivale am Dienstag bekanntgab. Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar (1,75 Mrd Euro).

Erfolgreiche Marketing-Kampagnen wie das Comeback des McRib kurbelten die Geschäfte auf dem US-Heimatmarkt laut McDonald's an. Zudem hätten sich "strategische" Preiserhöhungen ausgezahlt. Trotzdem fiel der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar. Grund war der starke Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälerte.

Die McDonald's-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise 2,17 Prozent tiefer bei 265,00 US-Dollar.

/hbr/mis

CHICAGO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonald's Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonald's Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonald's Corp.

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com