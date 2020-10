CANCOM-Aktie knickt ein: CANCOM senkt Ausblick für den operativen Gewinn 2020

Zwar profitiert das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen von der hohen Nachfrage nach Lösungen für mobiles Arbeiten, kann die Umsatzsteigerungen aber nicht in eine höhere Profitabilität ummünzen. Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis bei höheren Erlösen.

So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Zahlen um 8,3 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf 31,7 Millionen Euro von 33,6 Millionen im Vorjahr. Allerdings hatte CANCOM im Vorjahr von einem positiven Sondereffekt aus einem Immobilienverkauf in Höhe von 1,6 Millionen Euro profitiert. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das EBITDA um 58,2 Prozent

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 8,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, das EBITDA sank auf 77,8 Millionen Euro von 87,2 Millionen Euro.

Die Umsatzsteigerungen habe man insbesondere mit Homeoffice und Remote Desktop-Lösungen im Segment IT Solutions erzielt, das geringere Profitabilitätsmargen gegenüber dem Segment Cloud Solutions ausweise.

Im laufenden Jahr erwartet CANCOM zwar eine deutliche Steigerung des Umsatzes gegenüber 2019, nachdem der Konzern bisher nur ein moderates Wachstum in Aussicht gestellt hatte. Beim EBITDA wird jetzt ein Rückgang auf 110 bis 115 Millionen Euro von 119,2 Millionen im Vorjahr erwartet. Das EBITA dürfte deutlich fallen. Bisher wollte CANCOM den operativen Gewinn moderat steigern.

Während im Segment Cloud Solutions unverändert eine deutliche Steigerung von Umsatz, Rohertrag, EBITDA und EBITA erwartet wird, dürften die operativen Gewinnkennziffern im Segment IT-Solutions "sehr deutlich" sinken.

Die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird CANCOM am 12. November veröffentlichen.

