DAX 26.260 +1,5%ESt50 6.255 +1,8%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 -0,6%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.618 +0,5%Euro 1,1256 +0,6%Öl 102,3 -1,2%Gold 4.035 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Trotz Kerosinpreis-Krise

Fraport-Aktie fester: Konzern sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

Fraport-Aktie fester: Konzern sieht sich trotz Iran-Krieg auf Kurs

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält trotz des Iran-Kriegs und der Kerosinpreis-Krise an seinen Erwartungen für 2026 fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
66.30 EUR 0.50 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

An Deutschlands größtem Airport dürfte die Zahl der Fluggäste auf dem Niveau der 63,2 Millionen aus dem Vorjahr verharren, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch mit. Im Oktober zählte Fraport etwa so viele Passagiere wie ein Jahr zuvor, in den ersten zehn Monaten waren es sogar 0,2 Prozent weniger, wie aus einer Präsentation für Analysten hervorgeht.

Werbung

Im dritten Quartal steigerte Fraport den Umsatz im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) wuchs nur dank eines Anteilsverkaufs um 0,4 Prozent auf 595 Millionen Euro, wie das Unternehmen bereits im Oktober mitgeteilt hatte. Der Überschuss ging um fast ein Viertel auf 263 Millionen Euro zurück. Rückenwind verzeichnet Fraport von seinen Flughäfen im Ausland: Dank der dortigen Zuwächse lag das Fluggastaufkommen in den ersten neun Monaten konzernweit erstmals über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019

Für das laufende Jahr erwartet Fraport-Chef Stefan Schulte weiterhin einen Anstieg des operativen Gewinns auf bis zu 1,5 Milliarden Euro. Der Überschuss dürfte jedoch auf 300 bis 400 Millionen Euro sinken.

Via XETRA steigt die Fraport-Aktie zeitweise um 2,27 Prozent auf 67,55 Euro.

/stw/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Fraport Aktie News

Werbung

Fraport Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:06 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.