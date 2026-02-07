SpaceX hat ausgewählten Investoren einen frühen KI-Geräte-Prototyp präsentiert, der laut Medienberichten auf einen QUALCOMM-Chip setzt und xAI tief integrieren soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX beendet Handel stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Lime-IPO geglückt -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus Yen: 40-Jahres-Tief. Rheinmetall mit Comeback. HOCHTIEF: Thiess-Vollerwerb mit "leicht positivem" Ergebniseffekt. Burry wettet gegen NVIDIA und Caterpillar. Smag plant nächsten Rüstungs-IPO. Goldpreis nähert sich dem Todeskreuz: Was das Chartsignal wirklich bedeutet. Nike enttäuscht beim Ausblick. EU setzt Zolldeal mit den USA um. BayWa-Sanierung wird zur Hängepartie. Siemens, Deutsche Telekom und BMW mit Aktienrückkäufen.

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