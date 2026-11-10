Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs

10.11.26 06:14 Uhr

ANTALYA (dpa-AFX) - Ungeachtet der verschärften Erderhitzung bleiben die allermeisten Öl- und Gasfirmen weltweit auf Expansionskurs. Das geht aus einer zur Weltklimakonferenz in der Türkei aktualisierten Datenbank der Umweltorganisation Urgewald hervor. Sie umfasst demnach rund 1.900 Unternehmen, die Öl und Gas fördern oder neue Infrastruktur dafür entwickeln.

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Urgewald-Experte Signe Moe berichtete, dass laut dieser "Global Oil & Gas Exit List" aktuell 96 Prozent der Öl- und Gasproduzenten ihre Geschäfte ausweiten wollen - was zusätzlich Treibhausgase freisetze, die Klimakrise verschärfe und auch den Menschen schade, die in den Fördergebieten leben.

Beispiel für diese "fossile Ignoranz" ist laut der Umweltorganisation der staatliche Konzern der türkischen Gastgeber der Weltklimakonferenz, Türkiye Petrolleri AO (TPAO). Der Konzern wolle in den kommenden Jahren fast zwei Milliarden Barrel Öläquivalent in die Produktion bringen und habe in den vergangenen fünf Jahren außerdem seine Ausgaben für die Suche nach neuen Öl- und Gasvorkommen verdoppelt. Öläquivalent ist eine Einheit zur Umrechnung; sie beschreibt die Energiemenge, die bei der Verbrennung von einem Barrel Rohöl (etwa 159 Liter) freigesetzt wird.

Moe sagte zu den Plänen: "Dass die Türkei die Erschließung von Öl und Gas so massiv ausweitet, spricht Bände über die Glaubwürdigkeit des diesjährigen Ausrichters der Weltklimakonferenz." Tatsächlich haben die rund 200 Staaten, die sich jährlich zur UN-Klimakonferenz treffen, offiziell eine andere Marschrichtung beschlossen: In Dubai war vor drei Jahren verabredet worden, sich schrittweise von den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Öl und Gas abzuwenden.

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Laut der Datenbank haben Öl- und Gaskonzerne, die ganz oder teilweise in Staatsbesitz sind, die weitreichendsten Expansionspläne in den kommenden ein bis sieben Jahren. So plant demnach etwa QatarEnergy 27,5 Milliarden Barrel Öläquivalent in Produktion zu bringen. Es folgen auf den Plätzen: Saudi Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) (16,8 bboe), der russische Gazprom-Konzern (GAZPROM) und Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Schon 2021 hatte die internationale Energie-Agentur vorgerechnet, dass es ab dem Jahr de facto keine Investitionen mehr in neue Öl-, Gas- und Kohleprojekte mehr geben dürfe, wenn bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreicht werden solle.

Die Umweltorganisation BUND verlangte von der Klimakonferenz einen verbindlichen und konkreten Fahrplan für den weltweiten Ausstieg aus klimaschädlichen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle. Auch Deutschland müsse etwa seine Gaspolitik deutlich korrigieren: Denn nach aktuellen Regierungsplänen würden auch im Jahr 2045 mit rund 70 Millionen Tonnen noch immer rund die Hälfte der heutigen Emissionen aus der Gasverbrennung in die Atmosphäre gelangen. Dieser geplante Gas-Boom sei "eine Kampfansage an den Klimaschutz"./yyzz/DP/zb