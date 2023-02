WPP-Aktie klettert: WPP für 2023 zuversichtlich gestimmt

Im laufenden Jahr solle der bereinigte Umsatz um drei bis fünf Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Die Aussichten sind ziemlich gut. Die Kunden sagen uns, dass sie weiterhin in Marketing investieren wollen", sagte Konzernchef Mark Read zu Reuters. Mit diesem Optimismus übertrifft der Eigentümer der Agenturen Ogilvy, Grey und GroupM die Erwartungen vieler Analysten, die wegen der wirtschaftlichen Lage eher mit einer Zurückhaltung der Unternehmen beim Thema Werbung gerechnet hatten. Marketingausgaben werden als Gradmesser für die Stimmung in den Unternehmen und die Konjunktur gesehen.

Im vergangenen Jahr stieg der bereinigte Umsatz um 6,9 Prozent, was am oberen Ende der Wachstumsprognose von 6,5 bis sieben Prozent lag. "Es gab einige Befürchtungen, dass die Kunden ihre Ausgaben im vierten Quartal stoppen würden, aber wir haben tatsächlich um 6,4 Prozent zugelegt und das Wachstum sogar etwas beschleunigt", sagte Read. Der französische Rivale und Werbegigant Publicis hatte sich Anfang des Monats ähnlich optimistisch gezeigt.

WPP begründete die Entwicklung mit der gestiegenen Marketingmöglichkeiten für Kunden, wie etwa TikTok oder der Einführung von Werbung auf Netflix und Einzelhandelsplattformen. Mit Unternehmen wie Audible, Danone, SC Johnson und Verizon habe der Konzern netto 5,9 Milliarden Dollar an Neugeschäft eingefahren. Für das China-Geschäft, eines der größten des Unternehmens, erwartet Read im zweiten und dritten Quartal ein Wachstum, nachdem die harten Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden. Das Reich der Mitte war der einzige große Markt bei WPP, der im Jahr 2022 wegen der Lockdowns einen Rückgang der Werbeausgaben verzeichnete.

Die Zuversicht des Werberiesen kam an der Börse gut an: Die Aktien kletterten in London in der Spitze um 6,4 Prozent. In den letzten sechs Monaten legten die Papiere um mehr als 30 Prozent zu.

