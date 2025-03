Anleger flohen in den vergangenen Wochen in grossem Stil aus US-Aktien. Viele Beobachter warnten vor einem Crash, vereinzelt wurde sogar vor einem drohenden Bärenmarkt gewarnt. Analysten der Deutschen Bank waren in dieser Zeit aber deutlich weniger pessimistisch für den Aktienmarkt in Übersee.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch