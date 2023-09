Trotz Rückschlägen: Krypto-Experte Mike Hager glaubt an Zukunftspotenzial der NFT-Technologie

Nicht-fungible Token, besser bekannt als NFTs, haben in den letzten Jahren für erheblichen Aufruhr in der Kunst- und Technologiewelt gesorgt. Während die Preise für einige dieser digitalen Assets mittlerweile stark gefallen sind, sind viele Experten der Meinung, dass die Technologie selbst nicht so bald in den Hintergrund treten wird. Einer dieser Experten ist Mike Hager, Autor und Kenner der NFT-Szene. Er ist überzeugt, dass NFTs eine bleibende Wirkung haben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel