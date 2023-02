TotalEnergies-Aktie in Rot: TotalEnergies 2022 mit höherem Gewinn

Aktien in diesem Artikel TotalEnergies 56,16 EUR

Die Franzosen profitierten dabei von stark gestiegenen Preisen für Öl und Gas. Auf Jahressicht stieg der Gewinn unter dem Strich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (19,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Im Schlussquartal lasteten abermals milliardenschwere Abschreibungen für den Rückzug aus einem russischen Gasunternehmen auf den Ergebnissen - das Jahresviertel fiel damit etwas unter den Analystenerwartungen aus.

Bereinigt um Sondereffekte konnte der Energieriese den Gewinn indes auf den Rekordwert von 36,2 Milliarden Dollar verdoppeln. Den Aktionären will der Vorstand eine überraschend hohe Schlussdividende von 0,74 Euro zahlen, sodass die reguläre Ausschüttung auf 2,81 Euro steigt. Hinzu kam bereits im Dezember eine Sonderdividende in Höhe von einem Euro. TotalEnergies kündigte ferner für das laufende erste Quartal einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar an.

In Paris fallen TotalEnergies-Aktien zeitweise um 1,03 Prozent auf 56,95 Euro zurück.

/tav/stk

PARIS (dpa-AFX)

