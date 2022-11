Trotz Schiffsverkauf an Disney wohl Millionenschaden für Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN (dpa-AFX) - Trotz des Verkaufs des Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" an den Disney (Walt Disney)-Konzern könnte das Land Mecklenburg-Vorpommern auf einem hohen Schaden sitzen bleiben. "Der mögliche Landesschaden liegt in einem nennenswerten dreistelligen Millionenbetrag", hieß es aus dem Wirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag. Es sei jedoch noch nicht klar, wie die übrigen Kreditsicherheiten bewertet werden, dies könne die Summe noch verringern. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Capital" und des Magazins "Stern" hat der US-Unterhaltungsriese für das Schiff nur 40 Millionen Euro bezahlt.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte bei der Bekanntgabe des Verkaufs des auch unter dem Namen "Global One" bekannten Schiffs der insolventen MV-Werften-Gruppe bereits bestehende Risiken eingeräumt. Die Landesregierung hat Bürgschaften für den Bau des Schiffs übernommen, im schlimmsten Fall könnten Kosten von bis zu 301 Millionen Euro anfallen./ssc/DP/men